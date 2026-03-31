Король против дерзости: удержит ли Большунов трон в горах Кировска?

Финал Кубка России переезжает из Апатитов в Кировск, где продолжится выяснение отношений Большунова с младшими сокомандниками – Коростелевым и Ардашевым. Как конфуз с секундомером повлиял на расклад сил перед решающим броском на гору Айкуайвенчорр – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доминирование Татарстана и уроки Апатитов: принципиально ли Большунову обойти Коростелева?

Первая часть финала Кубка России в Апатитах вновь подтвердила полную гегемонию лыжников из Татарстана. Мужская гонка на 10 километров свободным стилем стала триумфом, который сложно переоценить: весь пьедестал почета оказался окрашен в цвета нашей республики. Александр Большунов, Савелий Коростелев и Сергей Ардашев не оставили соперникам даже теоретических шансов на успех. Большунов в очередной раз продемонстрировал, что его доминирование – это не стечение обстоятельств, а результат работы над собой (прежде всего ментальной, по поиску стимулов) и дисциплины.

Король лыж в гроссмейстерском стиле вырвал победу у молодого и амбициозного Коростелева с преимуществом в 5,6 секунды. Пожалуй, именно эта дуэль стала центральной темой обсуждений в кулуарах, породив споры о том, насколько принципиально для Сан Саныча было оставить позади именно своего молодого сокомандника, который в какой-то момент стал допускать довольно много дерзких высказываний в его адрес.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поспешил остудить накал страстей среди болельщиков, которые поделились на поклонников Большунова и Коростелева. Он отметил, что конкретно на Савелии Сан Саныч не фиксируется.

«Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Поэтому для него нет принципиальной разницы, кого именно. Его цель – быть сильнее всех соперников на старте. Он просто выполняет свою задачу», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоит отметить, что Коростелев и Ардашев наступают лидеру на пятки, создавая ту самую внутреннюю конкуренцию, которая делает татарстанскую команду практически неуязвимой для Тюменской области, Югры или Вологодчины. Когда татарстанцы занимают первые три места в одной гонке, это деморализует оппонентов еще до старта следующих этапов. В Кировск наши лыжники едут в статусе безоговорочных фаворитов, и теперь их главная задача – грамотно распределить силы на многодневный марафон, который потребует от них универсализма: от спринтерской взрывной мощи до стайерского терпения на изматывающих подъемах в гору.

Конфуз в женских соревнованиях: как провалились организаторы в Апатитах

Старт в Апатитах запомнится, впрочем, не только мощью мужчин из сборной Татарстана, но и серьезным организационным конфузом, который едва не превратил праздник в хаос. Речь о масштабном сбое системы хронометража во время женской разделки на 10 километров, из-за которого трансляция лишилась смысла, а тренеры – возможности оперативно вести спортсменок по дистанции.

Ситуация, когда лидеры финишируют, а итоговый протокол остается пустым или содержит заведомо неверные данные, недопустима для соревнований такого уровня. По сути, победительницу Алину Пеклецову и серебряного призера, Дарью Непряеву из сборной Татарстана, определяли едва ли не по фотоснимкам судейского табло, что выглядит дико для финала Кубка России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Повод задуматься: насколько вообще инфраструктура в Заполярье готова к спортивным событиям всероссийского уровня? По идее, в Кировске подобных ошибок быть не должно, ведь на кону стоят не только медали конкретного этапа, но и итоговые позиции в общем зачете Кубка страны. Но как будет на практике – посмотрим уже завтра. Нас ждет классное противостояние ведущих лыжниц страны – юной и неудержимой Пеклецовой, принципиальной Вероники Степановой и вернувшейся Непряевой. Давно мы не видели соперничества такого накала.

Кировский марафон: пять дней тактических битв

Программа соревнований в Кировске составлена таким образом, чтобы выявить самого универсального лыжника. Сегодня турнир возобновится спринтерскими гонками. Это дисциплина, где малейшая ошибка в выборе траектории или заминка при отталкивании может стоить места в финале. Для Ардашева и Коростелева это отличный шанс не только набрать важные очки, но и попытаться потеснить Большунова, который, хотя и универсален, в спринте иногда дает конкурентам небольшое окно возможностей.

Тактическая борьба в спринтерских забегах станет своеобразным аперитивом перед более тяжелыми испытаниями. Уже 1 апреля лыжников ждет гонка преследования (персьют). Здесь на первый план выходит умение работать по дистанции, учитывая отрывы, сформированные в предыдущие дни. Это шахматная партия на лыжне, где нужно понимать, когда стоит идти в отрыв, а когда отсидеться за спиной соперника, экономя силы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После короткой паузы, 3 апреля, пройдут раздельные гонки классическим стилем. «Классика» – это всегда проверка технической чистоты хода. Для представителей Татарстана, которые традиционно сильны в этом компоненте, это возможность еще больше закрепить свое лидерство. Расписание построено по нарастающей сложности, и каждый старт будет забирать часть энергии, которая так необходима для финального рывка.

4 апреля болельщиков ждет одна из самых зрелищных дисциплин – скиатлон. Смена лыж прямо по ходу дистанции добавляет гонке драматизма и требует от спортсменов мгновенной перестройки с классического хода на коньковый. Именно здесь часто происходят решающие сдвиги в турнирной таблице. Скиатлон в Кировске станет маркером того, кто из претендентов лучше всего сохранил свежесть мышц к концу изнурительного сезона. Татарстанская школа лыж всегда славилась умением готовить универсалов, поэтому мы вправе ожидать, что и в этой дисциплине наши ребята будут диктовать свои условия остальному пелотону.

Дух «Тур де Ски». Кому покорится Айкуайвенчорр?

Венцом же лыжного праздника станет масс-старт в гору, запланированный на 5 апреля. Эта гонка уже стала визитной карточкой Кировска, отсылая нас к легендарному финалу «Тур де Ски» на горе Альпе-де-Чермис. Подъем на гору Айкуайвенчорр – испытание на грани человеческих возможностей. Здесь не работают привычные лыжные каноны, здесь важны только характер и способность терпеть запредельное закисление мышц. Это «вертикальный километр», который расставит всех по своим местам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для Александра Большунова этот подъем – возможность поставить жирную точку в сезоне и доказать, что он остается королем горы в буквальном и переносном смысле. Однако именно здесь могут проявить себя и те, кто в гладких гонках оставался в тени. Легкие, «горные» лыжники получают здесь преимущество перед мощными атлетами. В прошлом году подобные финиши дарили нам невероятные эмоции, и нет сомнений, что в этот раз интрига будет не хуже.