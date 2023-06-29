«Король обнала» Денис Окунь освободился из башкирской колонии

Стены колонии строгого режима № 3, расположенной в башкирском городе Салават, покинул «король обнала» Денис Окунь. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

В 2020 году Набережночелнинский городской суд признал его виновным в незаконной банковской деятельности и создании фиктивных фирм. Тогда мужчину осудили на 10 лет и отправили в колонию строгого режима. Вместе с ним в числе фигурантов дела оказались жена, мама и еще два десятка человек. Тем, кто занимал руководящие должности в преступной схеме, вынесли приговор от 5,6 до 7 лет строгого режима. Остальные получили условные сроки.

Следствие установило, что за время своей незаконной деятельности «обнальщики» успели заполучить 232 млн. рублей. Их «фирма» работала четко и слаженно - собственная бухгалтерия, так называемые менеджеры и зазывалы. Совместными усилиями они помогали уйти другим организациям от уплаты налогов.

Через год после того, как Денис Окунь оказался в колонии, ему удалось обжаловать решение суда и сократить срок на два года. Находясь за решеткой, он отличился примерным поведением, за что и был отпущен условно-досрочно.