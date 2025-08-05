Король Малайзии прибыл в Россию по приглашению Путина

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2, где делегацию встретили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и заместитель главы МИД Александр Панкин. На официальной церемонии прибытия прозвучали гимны двух стран, а перед монархом прошел почетный караул.

Вместе с королем в Москву прибыла большая делегация из Малайзии. Визит проходит по приглашению Президента России Владимира Путина.

Ожидается, что глава Малайзии проведет переговоры с российским лидером и примет участие в ряде мероприятий. В программе также предусмотрены посещения Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и инновационного центра «Точка кипения».

Визит продлится с 5 по 10 августа. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим назвал поездку историческим событием: Султан Ибрагим станет первым монархом Малайзии, официально посетившим Россию с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.