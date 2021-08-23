Король Иордании: Россия всегда была элементом стабильности в нашем регионе

Президент России Владимир Путин на площадке форума «Армия-2021» провел встречу с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II. Перед беседой лидеры двух стран ознакомились с некоторыми образцами военной техники, представленными в военно-патриотическом парке «Патриот». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин поприветствовал Абдаллу II и отметил, что прямой контакт с коллегами из вооруженных сил других стран сближает и повышает уровень доверия.

«Несмотря на пандемию коронавируса наши отношения развиваются, причем по всем направлениям, — подчеркнул во время беседы глава государства. — Это касается и политического диалога, это касается и торгово-экономических связей».

Король Иордании поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и возможность участвовать в форуме.

«Россия всегда была элементом стабильности в нашем регионе, учитывая сложности, с которыми мы сталкиваемся. Благодаря нашему сотрудничеству после пандемии у нас появится множество разных возможностей в различных направлениях — в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и т. д.», — посчитал Абдалла II.

Также он поблагодарил Путина за то, что Россия способствовала появлению вакцины от коронавируса в Иордании, и заметил, что страна изучает возможности совместного производства медицинских препаратов, в частности вакцин, в будущем.