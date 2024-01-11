Король Большунов и резкая Вяльбе: как в Казани стартовал этап Кубка России по лыжам

Этап Кубка России по лыжным гонкам стал дебютным большим соревнованием для лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Миллиардные вложения начали давать толк?

После введения международных санкций для российских лыжников внутренние турниры стали главными стартами в сезоне. Титульным соревнованием в лыжных гонках теперь является Кубок России. Спортсмены уже успели провести четыре этапа, пятый стартовал сегодня в Казани.

Гонка на 10 километров свободным стилем у женщин стала дебютной для лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный. Скандально известная база была официально введена в эксплуатацию в марте прошлого года и впервые принимает соревнования подобного уровня. Ранее лыжные гонки в Татарстане проходили в Заинске на базе «Ялта-Зай».

Еще совсем недавно комплекс в Мирном вызывал одни лишь вопросы. Строительство объекта шло с большими трудностями. Летом 2022 года, когда база должна была быть уже готова, после сильного дождя здесь смыло трассу. С учетом того, что на возведение комплекса потрачено свыше 1,2 млрд рублей, эта история вызвала большой скандал.

Еще совсем недавно комплекс в Мирном вызывал одни лишь вопросы. Строительство объекта шло с большими трудностями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сегодняшний день лыжно-биатлонная база в Мирном до сих пор не готова на 100 процентов. Хотя организаторы провели огромную работу в преддверии этапа Кубка России. В частности, оборудовали специальные шатры, добавили вакс-кабины для инвентаря спортсменов и установили сцену для официальных церемоний. Но все это ради лыжников, а вот для биатлона здесь все еще не получены необходимые лицензии. Также есть проблемы инфраструктурного плана, мест для размещения всех участников турнира и болельщиков здесь откровенно не хватает.

Впрочем, лыжники остались довольны условиями казанской трассы. Некоторые спортсмены отмечали ее схожесть с той, что была на Олимпийских играх в Пекине. Лучше всех о состоянии комплекса высказалась олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Накануне гонки спортсменка сравнила трассу в Казани с мировыми аналогами, а после финиша подтвердила свои предстартовые ощущения.

«Лыжный стадион – это всегда праздник. Не припомню, чтобы в России строили стадионы с нуля, как здесь. В Казани строили, советовались с другими, насколько знаю, с Тюменской областью. Товарищи постарались на пять с плюсом. Трасса понравилась, потому что я здесь выиграла (улыбается). Хотя были некоторые моменты, где чуть не упала», – заявила Степанова.

Лыжники остались довольны условиями казанской трассы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Степанова «не напрягается»

Именно Степанова была главным фаворитом в женской гонке на 10 километров свободным стилем. Олимпийская чемпионка получила последний стартовый номер и имела возможность контролировать выступление своих конкуренток на трассе. В итоге все внимание было приковано Веронике. Впервые в сезоне лидер общего зачета вышла в желтой майке, поэтому следить за выступлением Степановой было легче.

Конкуренции, впрочем, особой не вышло. Преимущество Степановой от остальных соперниц на протяжении всего сезона остается громадным. В отсутствии других лидеров сборной, которые не могут соревноваться по различным причинам, большой конкуренции в женской лыжне в России не наблюдается. В связи с этим, в декабре глава федерации лыжных гонок страны (ФЛГР) Елена Вяльбе даже отметилась критикой в адрес Степановой.

«Степанова сейчас явный лидер с учетом отсутствия тех девчонок, которые бежали с ней в эстафете на Олимпиаде. Думаю, что Вероника на своей любимой коньковой “десятке” должна выигрывать у Истоминой и Кулешовой хотя бы секунд 30. Мне кажется, она себя сейчас вольготно чувствует, не напрягается», – говорила месяц назад Вяльбе.

Вероника Степанова была главным фаворитом в женской гонке на 10 километров свободным стилем Фото: minsport.tatarstan.ru

То ли Степанова прислушалась к критике главы ФЛГР, то ли просто так совпало, но в Казани она привезла соперницам солидный отрыв. С первых минут гонки Вероника захватила уверенное лидерство. Далее она лишь увеличивала свой отрыв от второго места. За километр до финиша чемпионка Пекина везла своим преследовательницам почти 40-секундное отставание. На финишном створе секундомеры замерли на отметке в +39,1 секунды отрыва от второго места.

Второй в индивидуальной гонке в Казани заняла Алина Пеклецова. 18-летняя уроженка Вологды в нынешнем сезоне начала выступать за Архангельскую область. Недавно она призналась, что в межсезонье у нее были предложения еще от нескольких региональных федераций. Вероятно, в том числе из Татарстана, где комплектование сборной проводится с упором на перспективную молодежь. Прямо сейчас Пеклецова считается самой яркой восходящей звездочкой российских лыжных гонок. До Казани она дважды финишировала третьей на этапах в Хакасии и Кировской области, а сейчас уступила лишь непобедимой на «десятке» Степановой.

Для татарстанских лыжниц гонка в Казани сложилась не слишком удачной. Лучшей из сборной Татарстана стала Анастасия Доценко, занявшая девятое место в итоговом протоколе. Чуть отстала от нее Лидия Горбунова, замкнувшая первую десятку.

В мужской части турнира безоговорочным лидером сезона является Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов – король

В мужской части турнира безоговорочным лидером сезона является Александр Большунов. Многократный олимпийский чемпион в нынешнем соревновательном году подтверждает свой высокий класс. Сегодняшняя победа в индивидуальной гонке на 15 км стала для него уже 13-й подряд в Кубке России. Большунов продолжает идти без поражений, выиграв все соревнования, на которые заявлялся.

Безоговорочное превосходство чемпиона признают и его основные конкуренты. Занявший в Казани третье место Савелий Коростелев в беседе с «ТИ-Спорт» даже заявил, что изначально планировал бороться за вторую строчку. В итоге борьбы с Большуновым ни у кого не вышло. Артему Мальцеву лишь в первой отметке в 1,7 км удалось оторваться от Александра на доли секунд. Но далее отставание было легко отыграно и добавлено еще 46 секунд.

Артему Мальцеву лишь в первой отметке в 1,7 км удалось оторваться от Большунова на доли секунд. Но далее отставание было легко отыграно и добавлено еще 46 секунд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так что никто не удивился, когда куда более интересная борьба развернулась за два других места на пьедестале. Долгое время в числе лидеров шел татарстанец Иван Горбунов, который на финише остался четвертым. А вот соперничество Мальцева и Коростелева решилось на финишном створе, где Артем оказался чуточку быстрее. На последнем километре он добавил в скорости и забрал второе место. Коростелев же едва не потерял и третью строчку, лишь на секунду опередив Горбунова.

«Не хочу быть попугаем»

Первый соревновательный день завершился пресс-подходом к главе ФЛГР Вяльбе, руководителю федерации лыжных гонок Татарстана Ильшату Фардиеву и министру спорта РТ Владимиру Леонову. Двое последних спикеров не вызвали особого интереса у журналистов. А вот Вяльбе в привычном себе стиле «жгла напалмом».

Елена Вяльбе: «Все, кто смотрел Тур де Ски, сказали, что там нет никакой конкуренции. Поэтому смотрите на наши соревнования» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вас не смущает очередная победа Большунова?

Я рада, что Большунов в очередной раз доказал, что является сильнейшим лыжником на планете. Пусть остальные тренируются и стараются больше.

Вам не кажется, что на международных турнирах больше конкуренции?

Все, кто смотрел Тур де Ски, сказали, что там нет никакой конкуренции. Поэтому смотрите на наши соревнования. У нас есть реальная конкуренция. Да, есть лидеры, но они есть и в международных турнирах.

Когда стоит ожидать возвращения российских лыжников на международные турниры?

Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся туда только тогда, когда мы будем россиянами. Все остальное – не приемлемое, – с явным неудовольствием от вопросов завершила свой разговор с журналистами Вяльбе.

Соревнования в казанском поселке Мирный продолжатся уже в субботу. 13 января лыжники выйдут на спринтерской дистанции, а в воскресенье, 14 числа, посоревнуются в дисциплине «скиатлон».