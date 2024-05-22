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Король Бахрейна прибудет в Москву на переговоры с Путиным
23 мая в Москве состоятся переговоры Президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Официальный визит анонсировала пресс-служба Кремля.
Ожидается, что лидеры обсудят перспективы развития двухсторонних отношений, сотрудничество в энергетике, торговле, экономике и гуманитарной сфере. Также они затронут вопросы международной повестки дня, в частности обстановку на Ближнем Востоке.
Ожидается, что в заключение переговоров Президент России и король Бахрейна подпишут ряд совместных документов.
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