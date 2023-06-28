Король Бахрейна поддержал руководство РФ в защите стабильности страны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор затронул действия, предпринятые руководством России для поддержания стабильности, а также безопасности жителей страны в свете событий 24 июня.

«Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, Король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране», — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие отношений России и Бахрейна. А в заключение Владимир Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и народ королевства с Курбан-байрамом.