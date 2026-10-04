«Корочка обманчива»: Роскачество назвало безопасное время жарки рыбы

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Для правильного и безопасного приготовления рыбы необходима тщательная термическая обработка и подготовка тушки. Об этом RT рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, многие уверены, что рыбу достаточно хорошо прожарить до золотистой корочки, чтобы она стала безопасной. Однако корочка образуется задолго до того, как прогреется середина куска, и если внутри рыба остается сырой, бактерии в ней сохраняются. Спеценко напомнила, что жарить рыбу нужно небольшими кусками под крышкой не менее 10 минут, а варить – столько же с момента закипания. Это, по ее словам, не перестраховка, а необходимый минимум.

Еще одно распространенное заблуждение связано с разморозкой: многие ускоряют процесс, опуская рыбу в теплую воду или оставляя на столе. Однако специалист рекомендует размораживать рыбу в холодильнике.

Она уточнила, что размороженную рыбу нельзя оставлять в холодильнике на несколько дней в надежде использовать позже. Если она оттаивала в холодильнике, готовить ее нужно в течение 12–24 часов, дольше хранить размороженный продукт небезопасно.

Если готовить рыбу в ближайшее время после покупки не планируется, ее лучше разделать на порции и заморозить. При этом важно не хранить рыбу рядом с готовыми к употреблению продуктами, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Спеценко заключила, что покупать рыбу стоит только в проверенных местах, где продукция проходит ветеринарный контроль. Если у рыбы неприятный запах, липкая поверхность или мутные глаза, от покупки лучше отказаться: эти признаки говорят о том, что продукт несвежий, и никакая термическая обработка уже не сделает его безопасным.