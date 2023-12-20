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Коробченко заявил о рекорде во внешнеторговом обороте Татарстана и Турции
В этом году внешнеторговый оборот побил рекорд в татарстано-турецких отношениях. Об этом заявил сегодня глава Минмпромторга РТ Олег Коробченко во время совещания с турецкими инвесторами в ОЭЗ «Алабуга». Участие в мероприятии приняли генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз и глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
По мнению министра, рекордные показатели говорят «о том, что есть все необходимое к развитию торгово-экономических отношений и в дальнейшем, предприятия республики готовы сотрудничать с деловыми партнерами из Турции».
Во время визита на ОЭЗ «Алабуга» гости осмотрели завод по производству листового стекла и зеркал «Тракья Гласс Рус», предприятие по производству стекол для автомобилей «Шишеджам Аутоматив Рус», производство ламината и плит МДФ «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», а также завод по производству кузовных деталей автомобиля ООО «Джошкуноз Алабуга».
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