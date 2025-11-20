Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Во главе с заместителем Премьер-министра – министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко делегация Татарстана прибыла в Ашхабад для участия в X заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, которое состоится 21 ноября. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минпромторга РТ.

Сегодня представители Татарстана провели встречи с официальными лицами Туркменистана, а также с представителями Государственных концернов Türkmennebit, Türkmengaz, ГЭК «Türkmenenergo», Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей страны. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Олег Коробченко подчеркнул, что татарстанские компании уже реализуют на территории Туркменистана ряд крупных и перспективных проектов. Республика заинтересована в расширении экономических и инвестиционных связей с туркменскими партнерами, прежде всего в сферах машиностроения, энергетики и нефтедобычи.

Подобные визиты способствуют достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

