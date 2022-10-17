Лондон, гудбай: Коробченко предложил Совфеду РФ отвязать цены на металл от биржевых

Субсидировать штучное производство для замены импорта, принять программы временной трудовой миграции со строительством арендного жилья, а также индексировать пенсии работающим пенсионерам предложил сегодня в Совете Федерации глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

Поддержку импортозамещения продукции и технологий в критически важных промышленности рассмотрели в Совете Федерации Фото: сouncil.gov.ru

За 8 месяцев предприятия Татарстана отгрузили продукции на 3 трлн рублей

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко все больше осваивается в роли госчиновника – сегодня он выступил на публичных парламентских слушаниях в Совете Федерации и сделал несколько предложений, которые важно, по его мнению, использовать на федеральном уровне.

Парламентские слушания были посвящены поддержке импортозамещения продукции и технологий в критически важных отраслях.

Коробченко напомнил, что Татарстан по основным макроэкономическим показателям входит в число лидеров среди регионов РФ.

Олег Коробченко напомнил, что Татарстан по основным макроэкономическим показателям входит в число лидеров среди регионов РФ Скриншот трансляции

«Накопленный запас прочности в экономике позволил поддержать действующие производства, а международные контакты обеспечили возможность оперативно перенастроить логистические цепочки», – подчеркнул министр. Он добавил, что при этом в республике запускаются новые проекты «взамен производств, поставленных на паузу».

Коробченко сообщил, что в январе – августе предприятия республики отгрузили продукцию на 3 трлн рублей, рост промпроизводства составил 9,3%. «Для сравнения: в том году у нас было 2,4 [триллиона рублей] за год, а в 2020-м – 1,6 трлн рублей. Наибольшая доля приходится на добычу нефти, ее переработку, нефтехимию и машиностроение», – сказал министр.

Он сообщил, что продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе на «Нижнекамскнефтехиме» стоится этиленовый комплекс, идет модернизация «Казаньоргсинтеза», создается Центр прикладного катализа, в ОЭЗ «Алабуга» создается завод «Аммоний-2». Общая сумма инвестиций на следующий год запланирована на сумму около 600 млрд рублей.

Казанский авиазавод будет производить по 20 самолетов в год

«Текущие условия требуют от нас изменения подходов к развитию промышленности», – заявил министр.

Глава Минпромторга озвучил свою идею развития промышленности, которую хочет воплотить в республике – на основе кластерного подхода. Он продемонстрировал на слайде принцип формирования кластеров в сферах нефтедобычи, авиастроения, химии и автотехники, «когда взаимодействуют бизнес, власть и наука».

В Татарстане для воплощения идеи в жизнь созданы 23 отраслевые рабочие группы. Сформирован реестр проектов, обозначены критические вопросы предприятий.

«Первостепенные задачи – это развитие средне- и малотоннажной химии, станкостроения, аддитивных технологий, авиастроения», – сказал Коробченко.

Это важно, например, потому, что на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова планируется довести выпуск самолетов Ту-214 до 20 единиц в год. «Мы сейчас привлекаем регионы, где можно осваивать производство комплектующих», – отметил министр.

Также он считает, что для достижения технологической независимости крайне необходимо развивать станкостроение.

«Мы с предприятиями определили перечень критических узлов в станкостроении и прорабатываем запуск новых производств ряда комплектующих и финишной сборки. На сегодняшний день у нас в России основные комплектующие полностью поставляются из Китая», – заметил глава Минпромторга РТ.

На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова планируется довести выпуск самолетов Ту-214 до 20 единиц в год к 2027 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коробченко предлагает отвязать цены на металл от Лондонской биржи

В то же время есть факторы, которые сдерживают развитие промышленности. В их числе – действующий курс рубля по отношению к доллару и евро, сказал Коробченко, сославшись на мнение директоров предприятий. «Хотелось бы, чтобы курс доллара был повыше, чтобы больше продавать на экспорт. Хотя бы 75-80 рублей», – считает министр.

Еще один сдерживающий фактор – то, что все виды металлов сегодня производители в России закупают по ценам, которые устанавливаются на Лондонской бирже. «Наши партнеры из Китая на внутреннем китайском рынке покупают металлы на 20-30% дешевле, чем у нас. Поэтому конкурировать с комплектующими, которые поставляются оттуда на первом этапе – на сырьевом, уже не выгодно», – заметил Коробченко.

Также системного решения требует развитие производства мелкосерийной и штучной продукции, которая необходима для импортозамещения, но производить ее не выгодно.

«Финансовая схема [такого производства] изначально убыточная. Поэтому предлагаем разработать программу субсидирования выпуска данной продукции – до 70%», – сказал Коробченко.

По его словам, помощь должна быть по аналогии с поддержкой молочного животноводства. Министр напомнил, что когда были «проблемы с объемами молока», Минсельхоз пошел на беспрецедентный шаг, когда начали компенсировать до 70% инвестиционных затрат производителей, после чего молочное животноводство выросло в разы. «Почему мы не можем сделать то же самое в промышленности?» – задался вопросом министр.

«У нас пенсионеры не идут работать, а это наш золотой запас»

Еще один вопрос – дефицит кадров. «Сегодня на предприятиях Татарстана не хватает рабочих рук, раздаем производство компонентов в регионы, как в Ульяновске, где есть мощная техническая база. Туда и уходим», – сказал Коробченко, сидевший рядом с председателем Правительства Ульяновской области Владимиром Разумковым.

При этом он отметил, что в других регионах России деятельность ряда заводов машиностроительной отрасли приостановлена.

И выдвинул ряд предложений, которые позволят решить вопрос нехватки кадров. По мнению министра, нужно разработать федеральные программы по строительству арендного жилья и временной трудовой миграции из регионов с высоким уровнем безработицы.

Также он считает нужным индексировать пенсии работающим пенсионерам. «У нас пенсионеры не идут работать, говорят, что пенсию теряют, а это наш золотой запас», – сказал Коробченко.

Министр попросил занести предложения в резолюцию слушаний.

Андрей Кутепов: «Мы должны понимать, что, вкладывая деньги в определенные направления, мы не будем оттуда получать прибыли, но это задел на будущее» Фото: сouncil.gov.ru

«По поводу курса валют ничего не смогу сделать, наверное. Сегодня по крайней мере. Но то, что мы сегодня должны проработать вопрос по поводу металла, чтобы он был у нас конкурентный, – на это обязательно нужно обратить внимание. Много отговорок все время у металлистов, как всегда, но мы понимаем, что у нас [без урегулирования цен на металл] рынок не будет эффективным», – прокомментировал ведущий парламентских слушаний – председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. От этого будет зависеть и конкурентоспособность продукции.

Еще он обратил внимание еще на одно предложение Коробченко по поддержке штучных производителей. По словам Кутепова, пришло время говорить о плановой убыточности.

«Абсолютно правильно сказали, – поддержал сенатор татарстанского министра. – Мы должны инвестировать туда где мы не будем получать дохода. Возвратности не будет. Мы должны понимать, что, вкладывая деньги в определенные направления, мы не будем оттуда получать прибыли, но это задел на будущее».