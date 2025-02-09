Коробченко: Вся республика возлагает большие надежды на авиастроителей

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравил работников и ветеранов гражданской авиации республики с профессиональным праздником.

«В День работника гражданской авиации России мы чествуем тех, кто связал свою жизнь с небом и авиастроением. В Татарстане в этой отрасли трудятся десятки тысяч инженеров, конструкторов, техников и других специалистов, которые создают и обслуживают пассажирские самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Это праздник пилотов, бортпроводников, диспетчеров, сотрудников наземных служб, обеспечивающих безопасность и комфорт полета», – напомнил вице-премьер РТ.

«Мы высоко ценим коллективы Казанского авиационного завода им. Горбунова, Казанского вертолетного завода, а также предприятий малой авиации и смежных отраслей – компаний радиоэлектроники, авиационных интерьеров и производителей комплектующих», – заметил Олег Коробченко.

«КАЗ встречает праздник на гребне модернизации и наращивания мощностей, запустив в небо первый полностью российский самолет, КВЗ – с импортозамещенным «Ансатом» с отечественными двигателями и другими успехами», – охарактеризовал он состояние крупнейших в республике предприятий авиастроения.

«Развивается гражданская беспилотная авиатехника. Она помогает решать сложнейшие задачи, которые раньше требовали больших усилий, затрат, а порой были невыполнимыми. Но сегодня невозможное становится возможным», – выразил уверенность он.

«Дорогие, коллеги! Ваши преданность делу, любовь к авиации, высокий профессионализм и ответственность за результат труда позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Благодарим за надежность и нацеленность на достижение амбициозных задач в импортозамещении и укреплении технологического суверенитета. Вся республика возлагает большие надежды на вас и новый этап развития отрасли», – подчеркнул глава Минпромторга РТ.

«Мы искренне признательны ветеранам отрасли за те знания, которыми вы делитесь с современным поколением авиастроителей», – добавил министр.

«Верим в успехи авиатехнического образовательного кластера и желаем не останавливаться на достигнутом. Пусть трудности только закаляют характер, работа приносит радость от достижений! Желаю ясного неба и крепкого здоровья!» – заключил Олег Коробченко.