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Коробченко встретился с министрами промышленности Шри-Ланки и Свердловской области
Министр промышленности Татарстана Олег Коробченко провел встречи с коллегами из Свердловской области и Шри-Ланки. Мероприятия прошли в рамках «Иннопрома — 2023» в Екатеринбурге.
На встрече с Рамешем Патираном Коробченко напомнил, что внешнеторговый оборот РТ и Шри-Ланки достиг рекордных объемов. При этом продолжают появляться новая продукция, которая вызывает взаимный интерес. «Уверен, что в ближайшие годы мы будем наращивать товарооборот», — добавил глава татарстанского Минпромторга.
Он напомнил, что в мае Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Шри-Ланки в России Джанитой Абейвикремой Лиянаге, а в ближайшее время делегация республики отправится в Шри-Ланку для налаживания сотрудничества.
Затем Коробченко встретился с министром промышленности и науки Свердловской области Сергеем Пересторониным. Главной темой мероприятия стала кооперация в станкостроении.
Стороны обсудили сотрудничество в производстве различных комплектующих к станкам, чтобы «не создавать конкурирующие производства и не производить одни и те же» детали.
«Так мы сэкономим время и деньги. Кроме того, договорились о совместном продвижении производимой продукции на рынки России и зарубежья», — приводит слова министра телеграм-канал Минпромторга Татарстана.
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