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Коробченко возглавил совет для запуска производства кремнийорганики на КЗСК
Чтобы возобновить выпуск кремнийорганических материалов на площадке Казанского завода синтетического каучука, в Татарстане создан координационный совет. Указ об этом подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
«Образовать Координационный совет по вопросам реализации проекта по производству кремнийорганических материалов на площадке Казанского завода синтетического каучука», – говорится в документе.
Совет возглавил заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, его заместителем стал первый замруководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов.
В положении отмечается, что новая структура будет контролировать реализацию проекта по следующим вопросам:
- разработка проектной и рабочей документации;
- проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования;
- разработка расчета стоимости строительства объектов, связанных с реализацией проекта;
- подключение к энергоносителям и др.
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