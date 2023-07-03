Коробченко возглавил совет для запуска производства кремнийорганики на КЗСК

Чтобы возобновить выпуск кремнийорганических материалов на площадке Казанского завода синтетического каучука, в Татарстане создан координационный совет. Указ об этом подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Образовать Координационный совет по вопросам реализации проекта по производству кремнийорганических материалов на площадке Казанского завода синтетического каучука», – говорится в документе.

Совет возглавил заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, его заместителем стал первый замруководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

В положении отмечается, что новая структура будет контролировать реализацию проекта по следующим вопросам: