news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 3 июля 2023 18:08

Коробченко возглавил совет для запуска производства кремнийорганики на КЗСК

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Чтобы возобновить выпуск кремнийорганических материалов на площадке Казанского завода синтетического каучука, в Татарстане создан координационный совет. Указ об этом подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Образовать Координационный совет по вопросам реализации проекта по производству кремнийорганических материалов на площадке Казанского завода синтетического каучука», – говорится в документе.

Совет возглавил заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, его заместителем стал первый замруководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

В положении отмечается, что новая структура будет контролировать реализацию проекта по следующим вопросам:

  • разработка проектной и рабочей документации;
  • проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования;
  • разработка расчета стоимости строительства объектов, связанных с реализацией проекта;
  • подключение к энергоносителям и др.
#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное