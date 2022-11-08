Коробченко рассказал, как мобилизация отразилась на работе предприятий гособоронзаказа

В Татарстане предприятия, выполняющие гособоронзаказ, не приостановили работу из-за частичной мобилизации, а по отдельным направлениям объемы контрактов выросли в десятки раз. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил глава Минпромторга республики Олег Коробченко.

«Есть где-то недочеты, где-то может быть забрали специалистов, где-то может предприятие чуть не остановилось, но мы постарались решить все вопросы. Самое главное – мы мобилизовали людей, и все предприятия, выполняющие гособорнозаказ, которые участвуют в промышленной безопасности республики и страны, не остановились – они работают точно также», – сказал он.

По его словам, по некоторым направлениям объемы госконтрактов выросли в 20 раз. «Победу куют не только на фронте, но и в тылу. Самое главное, выполнить задачу по решению вопросов госконтракта, чтобы все было сделано вовремя. По госконтрактам, в некоторых направлениях объемы увеличили в 20 раз. Но мы нашли решение, как собрать людей и не остановить предприятие», – заключил он.