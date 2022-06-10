Коробченко: В работе находится более 20 проектов по технопарку «Чирчик» в Узбекистане

Татарстан проводит работу по привлечению новых резидентов в химико-индустриальный технопарк «Чирчик», который открылся в Узбекистане. Об этом сообщил и. о. вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на совместном заседании депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

«В марте было подписано соглашение между шестью резидентами и управляющей компанией технопарка „Чирчик”, — сказал докладчик. — На постоянной основе проводится работа по привлечению новых резидентов. Так, в апреле на выставке „Иннопром” были подписаны два меморандума о намерениях, в работе — более 20 проектов».

Коробченко отметил, что первыми резидентами химико-индустриального технопарка «Чирчик» стали компании татарстанского технопарка «Химград» — «ВР-Пласт», «Бионоватик», «Натуральное здоровье» и другие.

Он упомянул, что работа по созданию индустриального технопарка в Ташкентской области Узбекистана по примеру технопарка «Химград» началась в 2018 году. Его торжественное открытие состоялось в марте этого года.

Общая площадь земельных участков индустриального парка составляет более 30 гектаров, площадь реконструированных и построенных производственных зданий должна составить 124 тыс. кв. метров, складских помещений — 28 тыс. кв. метров.

Планируемый объем инвестиций резидентов по этому проекту должен составить примерно 25 млн долларов. Предполагается создать не менее 2 тыс. рабочих мест. Ожидается, что годовой объем выручки составит более 210 млн долларов, налоговые отчисления — 2,5 млн долларов в год.