Коробченко в Бугульме протестировал мини-погрузчик и обсудил расширение экспорта

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко принял участие в заседании Совета директоров предприятий Бугульминского района Татарстана – уникальном муниципальном формате взаимодействия власти и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Участие в заседании также приняли глава Бугульминского района РТ Дамир Фаттахов, председатель правления Промышленного кластера РТ Сергей Майоров, директор Центра энергоресурсоэффективных технологий РТ Марат Ахмеров, руководители более 20 предприятий и ряд других лиц.

Руководитель отраслевого комитета «Сельскохозяйственное машиностроение» Промкластера РТ Булат Хамзин заявил о готовности инвестировать в создание нового промпарка на территории муниципалитета.

Участники встречи также обсудили перспективы развития компаний, возможности выхода на экспорт и меры господдержки, включая федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Оказалась упомянута и нехватка кадров. В текущих условиях решением для ЖКХ и других отраслей могут стать экономичные мини-погрузчики, которые выпускает бугульминское НПО «НТЭС». Одна машина способна заменить целую бригаду при уборке снега. Коробченко протестировал погрузчик Frontmen,почистив дорогу от снега.

Помимо спецтехники, предприятие также производит счетчики количества жидкости для нефтедобывающей и химической промышленности.

В свою очередь на Бугульминском механическом заводе главе Минпромторга РТ показали нефтепромысловое и нефтегазоперерабатывающее оборудование. Предприятие осваивает новые виды сложной продукции для отрасли и также обладает экспортным потенциалом.

Олег Коробченко сделал акцент на необходимости совместной работы руководителей предприятий. «Объединив усилия, мы сможем обеспечить дальнейшее развитие нашего региона», – пояснил он.