Коробченко: Успешное развитие энергетики — залог процветания Татарстана

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли республики с профессиональным праздником — Днем энергетика.

«Энергетическая отрасль является базовой, она обеспечивает потребности республики в электрической и тепловой энергии. Каждый год вводятся в строй новые производства, растет потребление электроэнергии. Реализуя новые проекты, внедряя инновационные технологии, ведущие предприятия отрасли Татарстана, такие как „Татэнерго“, Сетевая компания, Региональное диспетчерское управление энергосистемы РТ, ТГК-16, Нижнекамская ТЭЦ, „Татэнергосбыт“ и другие, создают основу для роста основных сфер народного хозяйства», — заметил вице-премьер РТ.

«Успешное развитие энергетики — залог процветания Татарстана, стабильной работы промышленных предприятий, объектов социальной сферы, а также гарантированное тепло и комфорт в домах татарстанцев», — подчеркнул он.

По словам Коробченко, в республике за последние годы модернизировано пять крупных энергетических станций. Это позволило увеличить мощность энергосистемы на 1,7 гигаватта.

«Невозможно переоценить и вклад ветеранов в становление и развитие энергетики Татарстана. Эти стойкие люди поставили на ноги отрасль в тяжелые годы первых пятилеток, в лихие годы войны, в непростой послевоенный период», — добавил глава Минпромторга РТ.

«Поздравляю вас с этим замечательным праздником! Желаю здоровья, успехов в работе и неиссякаемой энергии на пути к новым достижениям!» — заключил Олег Коробченко.