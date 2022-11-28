Коробченко: «Товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном за полгода достиг $60 млн»

Делегация Татарстана находится с деловым визитом в Азербайджане, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.

Участие во встречах и переговорах также принимает ряд министров Татарстана, в том числе вице-премьер, глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и руководители 45 предприятий республики.

«В сложившейся экономической и политической ситуации укрепление кооперации с нашими традиционными партнерами, и особенно Азербайджаном, является приоритетным направлением внешнеэкономической деятельности Татарстана», – сообщил Коробченко на встрече с руководителем Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Azpromo Юсифом Абдуллаевым.

Фото пресс-службы министерства промышленности и торговли Татарстана

По словам министра, внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Татарстаном в 2021 году составил более 70 млн долларов США. «За первое полугодие 2022 года – около 60 млн долларов США. И я уверен, что он будет расти», – подчеркнул Коробченко.

Татарстан и Азербайджан реализуют несколько совместных проектов. Например, на Гянджинском автомобильном заводе собираются автомобили КАМАЗ.