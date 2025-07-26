Коробченко: Торговая отрасль Татарстана – это современная, динамично развивающаяся сфера

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравил работников и ветеранов отрасли торговли с профессиональным праздником.

«Торговля во все времена играла важнейшую роль в экономическом развитии и повышении качества жизни граждан. Сегодня торговая отрасль Татарстана – это современная, динамично развивающаяся сфера, которая вносит значительный вклад в формирование бюджета республики и обеспечивает рабочими местами тысячи жителей», – заметил вице-премьер РТ.

«В республике работает более 16 тыс. предприятий розничной торговли. Их оборот за первые пять месяцев составил 687 млрд рублей», – добавил он.

«Именно торговля делает нашу жизнь ярче и разнообразнее, даря нам богатую палитру выбора товаров и услуг. Благодаря вашему труду жители республики имеют возможность приобретать всё необходимое, открывать для себя новые продукты и радовать себя и близких качественными покупками», – подчеркнул Коробченко, выразив особую признательность ветеранам отрасли, «передающим свой бесценный опыт молодому поколению».

«Уверен, что ваш профессионализм, ответственное отношение к делу и внимание к потребностям покупателей будут и дальше способствовать укреплению экономики Татарстана и повышению благосостояния наших граждан. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений!» – заключил руководитель Минпромторга РТ.