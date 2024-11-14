Коробченко: Татарстан развивает кооперацию с Китаем по самым разным направлениям

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Татарстан развивает кооперацию с Китаем по самым разным направлениям – наука, образование, гуманитарные связи. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на презентации торгово-экономического сотрудничества Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР на форуме «РОСТКИ».

«Проводятся культурные, молодежные и спортивные обмены. Развивается взаимодействие между вузами. Сейчас в Татарстане обучается около 2,7 тыс. студентов из Китая», - сообщил вице-премьер.

По его словам, предприятия республики реализуют многочисленные совместные проекты с Китаем. «На территории Татарстана работает большое количество китайских предприятий», - подчеркнул министр.

Коробченко добавил, что Татарстан - один из наиболее развитых регионов России, обладает экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом.

Он уточнил, что конкурентные преимущества республики - выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, высококвалифицированные специалисты, мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура.

Вице-премьер также отметил, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем за прошлый год достиг рекордного уровня, превысив 3 млрд рублей. «И продолжает расти», - констатировал он.

Министр напомнил, что в конце сентября был запущен прямой рейс из Казани в Шанхай. «Это важный шаг к укреплению всестороннего взаимодействия между Татарстаном и Китаем», - убежден он.

По мнению Коробченко, Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай» - это уникальная площадка для укрепления и развития торгово-экономических связей между двумя государствами.