Коробченко: Татарстан рад совместным проектам с Китаем и готов к сотрудничеству

В Казани состоялась конференция по экономическому взаимодействию между провинцией Хунань и Республикой Татарстан в рамках сотрудничества российских регионов Приволжского федерального округа и китайских — верхнего и среднего течения реки Янцзы. Событие собрало представителей различных предприятий, которые провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

«Укрепление сотрудничества с Азией в целом для Татарстана очень важно. Хочу отметить высокий уровень взаимоотношений нашей республики с КНР. Так, внешнеторговый оборот в прошлом году превысил 3 млрд долларов. У нас подписано семь соглашений о сотрудничестве с провинциями Китая. Мы стараемся развивать кооперацию по самым разным направлениям: наука, образование, гуманитарные связи и другие. Татарстан рад совместным проектам с Китаем и готов к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах», — обратился к участникам конференции вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Он подчеркнул, что Хунань — это одна из крупнейших китайских провинций и что там традиционно сильны деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Коробченко также напомнил, что с 13 по 18 ноября в Татарстане пройдет ежегодный форум «РОСТКИ», направленный на укрепление деловых отношений и культурного обмена между Россией и Китаем.

Представитель Китая тоже выступил с приветственной речью. Президент Академии сельскохозяйственных наук провинции Хунань Юй Инхун заметил, что сумма инвестиций провинции в Россию уже достигла 177 млн долларов.

«Мы установили побратимские связи со многими регионами России, в частности, в ПФО. Сотрудничество между нашими странами на углубленном уровне достигает всё новых и новых высот. Среднее и верхнее течение реки Янцзы и Приволжский федеральный округ вдоль Волги являются важными сельскохозяйственными, промышленными и экономическими зонами для развития экономик России и Китая. Хунань будет использовать эту конференцию для установления контактов в целях укрепления всестороннего сотрудничества с Татарстаном», — заявил он.

После выступления почетных гостей были показаны инвестиционные презентации Татарстана и провинции Хунань. О своем потенциале рассказали представители ОЭЗ «Алабуга» и ряда китайских компаний.

В конце форума всем участникам было предоставлено время для общения. Они смогли обменяться контактами и подписать соглашения о сотрудничестве.