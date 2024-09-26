Коробченко: Татарстан получил стратегического партнёра в лице СИБУРа

Три года назад в истории татарстанской нефтехимии произошла знаковая дата — 24 сентября было заключено соглашение между СИБУРом и ТАИФом, по которому в состав холдинга вошли «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Заместитель премьер-министра Татарстана и министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко высоко оценил результаты этой сделки, отметив её важное значение для региона.

«В лице СИБУРа Татарстан получил стратегического партнёра, который системно развивает производственную базу двух наших нефтехимических гигантов, их кадровый потенциал, а также создаёт новые стандарты для всей промышленности и городов работы. Общее финансирование проектов компании в Татарстане составляет 600 млрд рублей с горизонтом до 2028 года», — заявил Коробченко.

По его словам, значительная часть инвестиций (более полутриллиона рублей) направлена на строительство новых производств и модернизацию существующих мощностей, что способствует росту выпуска конечной продукции и формированию дополнительной налоговой базы в Татарстане. Кроме того, каждый рубль инвестиций в нефтехимию стимулирует дополнительные вложения в смежные отрасли, а каждый рубль налогов генерирует почти два рубля дополнительных налогов от контрагентов. На данный момент около 35% продукции, производимой на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», перерабатывается в Татарстане.

Еще около 30 млрд рублей компания направляет на улучшение условий труда сотрудников: реконструкцию рабочих и бытовых пространств, транспортировку, промышленную медицину, обеспечение спецодеждой. По словам Коробченко, почти все направления этих инвестиций формируют новые стандарты взаимодействия сотрудников и работодателя в нашей республике, в целом повышают привлекательность рабочих специальностей.

«В конечном итоге усилия СИБУРа способствуют повышению конкурентоспособности нашей промышленности – самой нефтехимии и смежных с ней отраслей, вносят вклад в повышение привлекательности Татарстана для высококвалифицированных специалистов. Все это факторы развития всей экономики, в конечном счете – роста благосостояния наших граждан», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее итоги сделки прокомментировали в Минпромторге РФ. В министерстве отметили, что соглашение СИБУРа и ТАИФа значительно увеличило потенциал нефтехимической отрасли в плане импортозамещения и помогло смягчить влияние негативных трендов в ряде направлений. Объединение способствовало сохранению инвестиционной активности и реализации крупных проектов на территории Татарстана.

СИБУР, как одна из ведущих химических компаний, активно участвует в проектах по импортозамещению. За последние три года компания реализовала в Татарстане множество инициатив, включая производство полимеров и катализаторов. Важным шагом станет создание НИОКР-центра на территории «Казаньоргсинтеза», который планируется открыть в 2026 году.