Коробченко: Татарстан планирует занять нишу экспорта цифровых решений в странах ОИС

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Татарстан рассчитывает занять нишу экспорта цифровых решений в государствах — членах Организации исламского сотрудничества. Об этом на встрече с торговыми представителями России в странах ОИС, прошедшей на полях «Иннопрома — 2023», заявил глава Минпромторга республики Олег Коробченко.

«Хотелось бы с помощью торгпредов занять нишу экспорта цифровых решений из Татарстана», — заметил он на заседании круглого стола «Цифровая кооперация через группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Министр отметил, что татарстанские цифровые решения и продукты могут стать хорошим вариантом для выстраивания сотрудничества, обмена и интеграции разработками с дружественными государствами. Он напомнил, что эта сфера в республике стремительно развивается: за прошлый год ИТ-компании РТ заработали 2,38 трлн рублей.

«Я, как министр промышленности и торговли Республики Татарстан, на примере региона могу сказать, что выручка региональных IT-компаний от продажи продукции в 2022 году составила 150 млрд руб. Этот показатель является рекордным за все время существования IT-отрасли в республике», — подчеркнул Коробченко.

По его данным, эта цифра составляет порядка 4% от общего объема ВРП Татарстана и сопоставима с такими отраслями, как строительство или сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Участники обсудили цифровизацию 57 стран ОИС. В заключение Коробченко пригласил участников встречи посетить Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 20 по 22 сентября.