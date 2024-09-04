Коробченко: Татарстан готов предложить Таджикистану весь опыт в создании технопарков

Татарстан готов предложить Таджикистану весь накопленный положительный опыт в создании технопарков. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, выступая на бизнес-форуме «Таджикистан – Татарстан».

«Отрадно, что татарстанские компании намерены продолжить сотрудничество с партнерами из Таджикистана и наша бизнес-миссия тому подтверждение. Я знаю, что в Таджикистане активно ведется работа по созданию технологических парков. Татарстан готов предложить весь накопленный положительный опыт!» —цитирует Коробченко пресс-служба Минпромторга РТ.

Напомним, во время визита делегации Татарстана в Таджикистан гендиректор АО «Химград» Айрат Гиззатулин рассказал о деятельности индустриального парка Технополис «Химград» и планах о развитии деятельности в Таджикистане, в том числе во взаимодействии с крупными российскими компаниями. Также члены делегации из РТ приняли участие в вышеупомянутом форуме, цель которого увеличить промышленную кооперацию Таджикистана и Татарстана и инвестиций, подготовить новые кадры.

Еще Коробченко встретился с Торговым представителем РФ в Таджикистане Евгением Кореньковым. Глава Минпроторга РТ заявил, что Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Таджикистаном. Причем речь идет о партнерстве по разным направлениям деятельности – от кадровой политики до инвестиционной активности.

Фото: Минпромторг РТ