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Коробченко: Татарстан готов предложить Таджикистану весь опыт в создании технопарков
Татарстан готов предложить Таджикистану весь накопленный положительный опыт в создании технопарков. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, выступая на бизнес-форуме «Таджикистан – Татарстан».
«Отрадно, что татарстанские компании намерены продолжить сотрудничество с партнерами из Таджикистана и наша бизнес-миссия тому подтверждение. Я знаю, что в Таджикистане активно ведется работа по созданию технологических парков. Татарстан готов предложить весь накопленный положительный опыт!» —цитирует Коробченко пресс-служба Минпромторга РТ.
Напомним, во время визита делегации Татарстана в Таджикистан гендиректор АО «Химград» Айрат Гиззатулин рассказал о деятельности индустриального парка Технополис «Химград» и планах о развитии деятельности в Таджикистане, в том числе во взаимодействии с крупными российскими компаниями. Также члены делегации из РТ приняли участие в вышеупомянутом форуме, цель которого увеличить промышленную кооперацию Таджикистана и Татарстана и инвестиций, подготовить новые кадры.
Еще Коробченко встретился с Торговым представителем РФ в Таджикистане Евгением Кореньковым. Глава Минпроторга РТ заявил, что Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Таджикистаном. Причем речь идет о партнерстве по разным направлениям деятельности – от кадровой политики до инвестиционной активности.
Фото: Минпромторг РТ
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