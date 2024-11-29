Коробченко: Татарстан готов к запуску совместных проектов с Хабаровским краем

Между Татарстаном и Хабаровским краем налажены активные торговые связи. Однако у регионов пока нет совместных проектов, обратил внимание министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Об этом он сказал во время визита делегации Хабаровского края в республику.

«Татарстанские производители поставляют на рынок Хабаровского края автомобили, шины, аккумуляторы, компьютеры, бытовую технику, медицинские инструменты, оборудование, топливо. Хабаровский край в Татарстан – продукты питания, лекарства. У нас пока нет совместных проектов, но мы готовы к тому, чтобы они появились», – сказал министр.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что регион намерен предложить Татарстану сотрудничество, в том числе и в промышленной сфере.

«Мы приехали, чтобы у вас поучиться, предложить взаимодействие, в том числе в промышленной сфере. Я вижу, что нам действительно есть чем обмениваться. У нас и авиастроение, и судостроительная промышленность достаточно серьезно развиты, мы можем обмениваться инженерными компетенциями», – отметил он.