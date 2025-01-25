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Экономика 25 января 2025 22:12

Коробченко: Способность добывать тяжелую нефть — козырь Татарстана

Коробченко: Способность добывать тяжелую нефть — козырь Татарстана
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Умение нефтяников Татарстана добывать тяжелую нефть является конкурентным преимуществом республики. Об этом заявил в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«То, что мы можем добывать тяжелую нефть — это наш козырь», — подчеркнул вице-премьер РТ.

«Мы можем заходить сейчас на иностранные рынки, предоставляя услуги квалифицированных нефтяников в других регионах мира, где есть легкая нефть, но она уже перестала быть легкодобываемой, поэтому там уже нужно применять другие технологии», — конкретизировал он

Коробченко также заметил, что Татарстан перерабатывает 70% добытой нефти и продает 30%, причем глубина переработки в республике растет.

#добыча нефти #нефтепродукты #Олег Коробченко
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