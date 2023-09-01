Коробченко рассказал о соглашениях, подписанных на ТНФ-2023

Главная задача Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ) – кооперация малых и средних предприятий республики с крупнейшими холдингами, сообщил «Татар-информу» глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко, комментируя его предварительные итоги.

«У нас прошло четыре “Дня поставщика” с участием “Газпрома”, “Газпромнефти”, “Татнефти”, “Транснефти”. Хороший пример – когда “Газпром” после прошлогоднего Дня поставщика объявил, что сейчас с ним работают дополнительно 650 татарстанских компаний. Это огромный рынок для наших предприятий, которые производят нефтегазохимическое оборудование и оказывают услуги в отрасли. Это денежный поток, который входит в нашу республику», – отметил министр.

По его словам, для крупных корпораций форум – это возможность получить новых поставщиков, конкурентную цену, новые услуги, обменяться опытом с зарубежными компаниями, а также поиск новых ниш для импортозамещения в дружественных странах.

«Форум дает возможность общаться со всеми отраслевыми компаниями в одном месте и способствует зарождению новых проектов у наших предприятий. Очень важно, что на форуме происходит обмен технологиями. На ТНФ были представлены наши вузы, научные институты, которые занимаются вопросами нефтедобычи, нефтехимии. И для студентов был организован трансфер, чтобы они смогли обменяться опытом и получить новую полезную информацию», – подчеркнул Коробченко.

Он также сообщил, что на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию нефтехимической промышленности между китайским Дунъином и Промышленным кластером Татарстана; между Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ-КХТИ) и компаниями «Татнефть», «Газпромнефть — Промышленные инновации», а также соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» и «Казань Экспо».

Напомним, что в ТНФ принимают участие представители более 180 компаний из России и зарубежья, делегации из Китая, Беларуси, ОАЭ, Турции, Бахрейна, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Экваториальной Гвинеи и др.