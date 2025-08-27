Коробченко рассказал о мерах поддержки Минпромторга России

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на Татарстанском нефтегазохимическом форуме рассказал журналистам о мерах поддержки бизнеса, оказываемых федеральным Министерством промышленности и торговли.

«Мы (имеется в виду Минпромторг РФ – прим. Т-и) можем предоставить территорию безвозмездно в аренду для строительства. Мы можем предоставить <...> кредит до 300 млн [рублей] на закупку оборудования для производства товаров», – привел примеры глава Минпромторга РТ, отвечая на соответствующий вопрос.

«И вот это всё наши предприятия здесь находят», – указал Коробченко на экономическую отдачу от проведения Татарстанского нефтегазохимического форума.

За полгода компании Татарстана получили почти 91 млрд рублей господдержки по линии Минпромторга России. В основном это крупные предприятия.