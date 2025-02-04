Коробченко рассказал делегации Азербайджана про энергообласть РТ и пригласил на форум

Сегодня глава Минпромторга РТ Олег Коробченко встретился c министром энергетики Азербайджана господином Парвизом Октай оглы Шахбазовым, а также с представителями оператора бакинских электрических сетей ОАО «Азеришыг». Встреча прошла в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Баку.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РТ, на встрече глава Минпромторга РТ отметил, что в Татарстане хорошо развита электроэнергетическая область.

«Наши энергетические компании используют в работе самые передовые технологии и новации, и, что самое важное, они готовы делиться своим накопленным опытом, – сказал он. – Сегодня на нашей встрече присутствуют представители Энергоразвития. Компания выступает в качестве системного интегратора комплексных технических решений в области внедрения цифровых технологий в электрических сетях».

Олег Коробченко также пригласил делегацию Минэнергетики Азербайджана на Татарстанский энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ», который пройдет с 2 по 4 апреля в Казань Экспо. В 2024 году приняли участие свыше 7 тыс. человек, более 80 компаний из России и представители из 5 иностранных государств, в том числе Азербайджана.

Кроме того, в государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики состоялась встреча с Президентом SOCAR господином Ровшаном Чингиз оглы Наджафом.