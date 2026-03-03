Коробченко рассказал, что ждет участников форума «Энергопром-2026»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вопросы формирования государственной политики в отрасли энергетики, развития бизнеса, науки, кадров и привлечения инвестиций планируют обсудить на международном электроэнергетическом форуме «Энергопром-2026». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Наша энергетика должна быть самая эффективная, самая дешевая, самая качественная, и тогда наша промышленность будет самая лучшая, мощнейшая в мире. На пленарной сессии планируем обсудить ключевые направления развития электроэнергетики всей нашей страны», - заявил министр.

Он отметил, что форум будет длиться три дня – с 1 по 3 апреля и на каждый из дней запланирована особая повестка. Первый день будет посвящен специализированной повестке. В программе предусмотрены пленарные сессии по развитию энергетики, формированию отраслевого заказа, цифровизации в отрасли.

Ключевым же станет второй день, где будут обсуждаться ключевые направления развития энергетики. Так, одной из сессий станет «ГОЭЛРО 2.0. Возрождение легенды» - программы электрификации всей России, аналог которой был запущен еще в двадцатых годах прошлого столетия. Коробченко отметил, что в мероприятиях второго дня примет участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Третий день планируем сделать молодежным. Все двадцать два мероприятия этого дня интерактивные и предусматривают живой диалог между нашей молодежью и нашими энергетическими компаниями», - добавил Коробченко.