Коробченко прокомментировал лидерство Татарстана в рейтинге взаимодействия с Китаем

Несмотря на удаленность от Китая, Татарстан стал одним из лидеров в рейтинге продуктивности взаимодействия с КНР. Столь высокие результаты — попадание в топ-5 — итог большой и вдумчивой работы предприятий и Правительства региона, прокомментировал «Татар-информу» глава Минпромторга республики Олег Коробченко.

По результатам рейтинга Татарстан получил максимально возможные баллы за интенсивность двусторонних контактов, инвестиционную привлекательность, размещение предприятий на своей территории и структуру внешнеторговых связей. В сумме республика набрала 9 баллов из 10 возможных.

Как отметил министр, активное сотрудничество с КНР, обмен опытом и технологиями позволяют снизить эффект западных санкций и получить товары и разработки, которые еще не удалось импортозаместить.

«Подписали семь соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Татарстана и провинциями Шандунь, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян и городом центрального подчинения Чунцин. За 2023 год Министерство промышленности и торговли республики организовало около 20 взаимных визитов делегаций в Китай и Татарстан, в том числе с участием Раиса республики», — сказал Коробченко.

Глава торгового ведомства напомнил, что в Татарстане локализуются необходимые производства. К примеру, китайские инвесторы построили в Набережных Челнах заводы Haier по производству холодильников, стиральных машин, телевизоров, штампованных изделий, умный завод по производству холодильно-морозильного оборудования и коммерческих ларей. Возводятся заводы по производству электрических водонагревателей и подшипников, а в Зеленодольске — лифтов. JAC Motors и КАМАЗ сотрудничают в области сборки и продажи легковых грузовиков. Кроме того, в Алабуге строится логистический центр имени Дэн Сяопина.

Напомним, что рейтинг составлен российско-китайским комитетом дружбы при участии фонда «Петербургская политика». Его результаты в Пекине накануне озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Помимо Татарстана, максимальные оценки получили Амурская область, Приморский край и Еврейская автономная область.

В рамках рейтинга субъекты были разбиты по категориям продуктивности взаимодействия с КНР («высокая», «умеренная», «низкая»).