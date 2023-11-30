Коробченко про «Инженеров года»: Ваша энергия и запал — это топливо в двигателе прогресса

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На сегодняшний день Россия находится в трудном положении, однако это толкает страну в сторону технологического прогресса. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, приветствуя финалистов IV республиканского конкурса «Инженер года».

«То, что сделали наши оппоненты с Запада — это лучшее, что они могли сделать, дав нам возможность развить всю промышленность. И это развитие не может состояться без молодых инженеров», — сказал Коробченко.

По его словам, молодые специалисты являются двигателем прогресса, благодаря своей энергии.

«Для любого двигателя нужно топливо, и ваши знания, а также наставничество наших профессионалов это и есть двигатель. А ваша, молодость, энергия и запал — это топливо для него», — добавил министр.

Он отметил, что в Татарстане на сегодняшний день вся промышленность представляет собой одни из самых передовых и прогрессивных производств по России.

В качестве примера Коробченко привел беспилотники КАМАЗа, «Метеоры» Зеленодольского судостроительного завода, производство материнских плат от компании ICL. Не обошел вниманием он и авиацию, а также нефтехимию, отметив, что эти сферы сейчас активно развиваются в части импортозамещения.

«Но всего этого не будет без высшей школы инженерии. И вы как раз те люди, которые смогут продвинуть всю нашу промышленность дальше», — заключил Коробченко.