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Коробченко призвал предприятия Татарстана активнее внедрять цифровые технологии
Внедрение цифровых технологий является важным инструментом повышения производительности. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.
«Лидеры экономики, такие как: "Татнефть", "КАМАЗ", "СИБУР" и ряд других предприятий, создали свои «Центры цифровой трансформации». Они помогают разрабатывать и внедрять наиболее перспективные решения»,- подчеркнул министр.
По его словам, уровень цифровой зрелости предприятий на уровне 44%, указанный в ГИСПе, для Татарстана является недостаточным.
«Руководители предприятий должны взять на контроль эту работу», - заявил Коррбченко.
Он также отметил, что нацпроект «Производительность труда» обеспечил прирост добавленной стоимости на предприятиях на 70 млрд рублей. С начала реализации участниками проекта стали 248 компаний.
Отметим, что в коллегии министерства промышленности и торговли Татарстана принимает участие Раис республики Рустам Минниханов.
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