Коробченко призвал предприятия Татарстана активнее внедрять цифровые технологии

Внедрение цифровых технологий является важным инструментом повышения производительности. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Лидеры экономики, такие как: "Татнефть", "КАМАЗ", "СИБУР" и ряд других предприятий, создали свои «Центры цифровой трансформации». Они помогают разрабатывать и внедрять наиболее перспективные решения»,- подчеркнул министр.

По его словам, уровень цифровой зрелости предприятий на уровне 44%, указанный в ГИСПе, для Татарстана является недостаточным.

«Руководители предприятий должны взять на контроль эту работу», - заявил Коррбченко.

Он также отметил, что нацпроект «Производительность труда» обеспечил прирост добавленной стоимости на предприятиях на 70 млрд рублей. С начала реализации участниками проекта стали 248 компаний.

Отметим, что в коллегии министерства промышленности и торговли Татарстана принимает участие Раис республики Рустам Минниханов.