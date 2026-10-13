Коробченко призвал предприятия и вузы к совместной работе над НИОКР

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компаниям и вузам Татарстана следует совместно заняться разработкой потенциально несущих коммерческую выгоду инноваций, иначе рост промышленности региона остановится. Об этом заявил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, выступая на конференции «Наука и образование для промышленности: партнерство ради технологического лидерства» в Казанском федеральном университете, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«В России Татарстан занимает лидирующие позиции. В этом году за последние восемь месяцев уже преодолели планку 4,5 трлн [рублей] отгрузки. За весь прошлый год мы сделали продукции чуть больше чем на 6 трлн [рублей]. Мы прирастаем. В энергетике выработка выросла на 7,9 процента. И это благодаря промышленности», – отметил министр достижения экономики республики.

«Но если мы не будем думать о НИОКРах, разработках, то в будущем наша промышленность остановится. Поэтому только взаимодействие наших промышленников с вузами даст результат», – подчеркнул он.

«Нужно, чтобы каждый ректор знал своих потенциальных партнеров в промышленности и работал с ними, а предприятия, не только крупные, но и средние, заказывали разработки», – конкретизировал желательный путь развития руководитель Минпромторга РТ.

Коробченко также упомянул успешные примеры сотрудничества науки и промышленности в Татарстане: проекты «Татнефти» по производству ПЭТФ-волокна, кормовых белка, аминокислоты, СИБУРа (гексен-1), КАМАЗа и другие.

В свою очередь первый проректор – проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский указал на необходимость поддерживать баланс между длящимися годы фундаментальными исследованиями и решением текущих и перспективных задач. Представители Казанского университета рассказали о своих разработках для промышленности, а также о подготовке кадров.

Председатель правления Делового объединения кластеров России Сергей Майоров призвал КФУ и другие вузы Татарстана активно включаться в работу отраслевых комитетов, которые насчитывают около 1,5 тыс. предприятий. Например, в комитете «Научная и кадровая политика» сегодня состоят свыше 120 участников из России, Белоруссии и Ирана, которые работают над развитием кооперации и продвижением продукции.

Представитель Инвесткомитета Альбина Хасанова поведала собравшимся о мерах господдержки НИОКР. Ею были упомянуты способы по поддержанию закупок оборудования, льготные кредиты и так далее.

Конференция в «Наука и образование для промышленности: партнерство ради технологического лидерства» объединила представителей Минпромторга РТ, Минтруда РТ, Делового объединения кластеров России, вузов Татарстана и предприятий республики – Казанского вертолетного завода, «Татэнерго», «Электроприбора», Судостроительной корпорации «Ак Барс», ICL, Казанского оптико-механического завода, НПО ГИПО и иных.

Видео: пресс-служба Минпромторга РТ.