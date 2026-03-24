Экономика 24 марта 2026 10:55

Коробченко призвал активнее выводить продукцию Татарстана на внешние рынки

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко провел совещание с центрами продвижения продукции промышленного кластера республики. Встреча была посвящена повышению эффективности их работы. Эти структуры помогают предприятиям-участникам отраслевых комитетов продвигать продукцию и услуги, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Коробченко обратил внимание на необходимость активнее выводить продукцию татарстанских компаний на международные рынки и объединять усилия для достижения результатов. Он обозначил, что ключевая задача центров – помогать предприятиям «упаковывать» продукцию таким образом, чтобы она была конкурентоспособной на экспортных рынках.

Председатель правления промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров представил данные о работе отраслевых центров продвижения. В настоящее время в республике действует 13 таких центров, включая направления автомобилестроения, отечественного авиастроения, станкостроения и аддитивных технологий, а также малотоннажной нефтехимии.

В качестве примера он привел Центр продвижения инноваций, который начал работу в июне 2025 года. За это время там заключили контракты на сумму 1,6 млрд рублей и подписали 30 партнерских соглашений с различными компаниями.

Кроме того, Центр продвижения продукции и услуг нефтегазового машиностроения планирует в марте вывести татарстанскую компанию НПФ «Модуль» на опытно-промышленные испытания в Казахстане. Проект связан с технологией обессоливания нефти без использования пресной воды – с применением только подтоварной воды.

Центр по продвижению станкостроительной продукции и аддитивных технологий за год заключил 10 контрактов на поставку оборудования на общую сумму 57 млн рублей.

