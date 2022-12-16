Коробченко: Предприятия РТ готовы к расширению деловых связей с партнерами из Китая

Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Татарстана и Китая обсудили на встрече с генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо и руководством китайских компаний, расположенных в республике. Провел совещание заместитель Премьер-министра, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко в индустриальном парке Haier.

«Республика Татарстан высоко ценит дружеские отношения, сложившиеся с китайскими партнёрами. Они традиционно носят тёплый характер и сегодня имеют потенциал к развитию. Товарооборот между Татарстаном и Китаем в этом году превысил 1 млрд долларов, что является рекордным показателем. Мы делаем всё, чтобы инвесторам было у нас комфортно, предоставляем налоговые льготы и возможность развивать бизнес. Предприятия республики готовы к расширению деловых связей с партнерами из Китая», — отметил Олег Коробченко.

Он также сообщил, что 27 декабря в Татарстане планируют провести торжественную церемонию передачи экспонатов от республики Генеральному консульству КНР в Казани для размещения в выставочном зале города Чэнду провинции Сычуань.