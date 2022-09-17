Коробченко предложил запустить производство станков для машиностроительных заводов в РТ

В Татарстане крупные машиностроительные заводы испытывают дефицит станков. Поддержку отрасли станкостроения в республике глава Минпромторга РТ Олег Коробченко обсудил с директором Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерием Пивенем.

«В Татарстане есть большое количество крупных машиностроительных заводов, которым требуются станки — судостроительная компания „Ак Барс“, КАМАЗ, Казанский авиастроительный завод, Казанский вертолетный завод и много других предприятий. А у нас их [станков] нет. Есть возможность поставлять китайские станки, китайские комплектующие для отечественной сборки станков, но это временный выход из положения. Нам нужно поднимать свое станкостроение», — сказал он.

Коробченко напомнил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу авиастроительному заводу построить минимум 20 самолетов Ту-214, но для этого необходим парк станков. «Помимо потребности республики в станках, высокий спрос на них есть в целом в России. Минимум 1 000 станков в год нужно. Объединив усилия с Минпромторгом России, у которого есть возможность поддержать строительство завода по производству станков в Татарстане, мы сможем решать поставленные задачи», – предложил министр промышленности и торговли РТ.

Валерий Пивень добавил, что станкостроителям, поставщикам комплектующих и потребителям нужно идти по пути сотрудничества.

«Предприятиям из Татарстана вместе с компаниями из других регионов можно создавать совместные разработки, продукты. Это было бы интересно, развивало бы конструкторскую школу в республике. Со стороны Минпромторга России готовы поддерживать такие совместные проекты финансово. Мы поможем промышленности Татарстана усилить такую отрасль как станкостроение, сейчас определяем точки роста — например, уже познакомились с возможностями казанской станкостроительной компании „Трейс“. Будем помогать», — сказал он.

Напомним, что 23 отраслевые рабочие группы при Минпроморге РТ работают над разработкой Стратегии развития промышленности торговли РТ на 2022-2030 годы.