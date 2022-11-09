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Ру Тат
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Экономика
9 ноября 2022  19:12

Коробченко предложил ввести пошлины на импорт аккумуляторов

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Ввести пошлины на импорт аккумуляторов в России предложил вице-премьер Татарстана-министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на выездном совещании в Казани по проблемам производителей свинцово-кислотных аккумуляторов, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«С началом СВО и уходом иностранных брендов с рынка России ситуация для производителей отечественных аккумуляторов складывалась благоприятно. Но сейчас мы видим, что импорт растет – АКБ в неограниченном количестве ввозятся в страну», – отметил вице-премьер.

Он отметил, что иностранные батареи занимают уже более 60% рынка аккумуляторов, а отечественное производство сокращается, и если бездействовать, то объемы российского производства АКБ и дальше будут падать.

«Нам нужно выработать предложения по выходу из сложившейся ситуации. Возможно инициировать введение пошлин на импорт АКБ или принять другие меры», – добавил Коробченко.

#пошлины #аккумулятор #Олег Коробченко
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