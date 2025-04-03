Коробченко предложил разрешить электромобилям ездить по автобусной полосе

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко считает, что для популяризации электромобилей в России нужно разрешить им ездить по выделенным для общественного транспорта полосам. Об этом министр сказал на заседании Кабинета Министров РТ по вопросам энергоресурсоэффективности в Международном выставочном центре «Казань ЭКСПО».

«Сейчас наша задача – создать максимальные условия для увеличения количества электромобилей. Уже есть и налоговые льготы, и бесплатные парковки. В этом году мы продолжаем работу с Минпромторгом России, который теперь курирует эту тему, и предлагаем выступить на федеральном уровне с инициативой разрешить ездить электромобилям по выделенным полосам для общественного транспорта», – сказал Коробченко.

В части альтернативных видов топлива в Татарстане развивается зарядная инфраструктура. На сегодня создана сеть из 250 станций. Количество электромобилей с 2022 года увеличилось в 17 раз.

Заседание Кабмина РТ по вопросам энергоресурсоэффективности прошло как часть форума «ЭНЕРГОПРОМ», которому будет присвоен общефедеральный статус, а курировать площадку с 2026 года начнет Минэнерго России.