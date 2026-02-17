Коробченко предложил освободить предприятия от налогов на НИОКР

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% от ВВП к 2030 году, для чего инвестиции от бизнеса должны вырасти в два раза. Об этом заявил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко на коллегии ведомства.

«Поэтому нужно освободить предприятия от налогов на НИОКР», – заявил Коробченко.

По его словам, чем больше промышленники вложат в научные разработки, тем более технологичными и прибыльными будут производства.

«А значит, государство получит больше налогов», – заключил Коробченко.