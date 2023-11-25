Коробченко предложил определить единого оператора по подключению газа для контроля цен

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Для регулирования цен в Татарстане необходимо определить единого оператора по подключению газа внутри земельного участка. С такой инициативой на совещание в Доме Правительства выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Он пояснил, что сегодня такую услугу оказывают около ста организаций и стоимость их работ никак не регулируется. Министр привел результаты анализа фактической стоимости работ по подключению подрядчиками объекта капитального строительства заявителя к сети. Так, постановлением Госкомитета по тарифам на 2023 год тарифная ставка за техприсоединение газового оборудования составляет 64 тыс. рублей, с материалами заказчика цена в среднем — 15-60 тыс. рублей, с материалами подрядчика — 70-120 тыс. рублей.

«Очевидно, что для некоторых категорий граждан рыночная цена услуги непосильна, что является одной из причин низкой активности участия жителей в программе догазификации в ряде районов», — приводится цитата Коробченко в телеграм-канале Минпромторга.

Одним из вариантов решения проблемы может стать создание оператора с участием государства. Это позволит комплексно решать задачи догазификации — вести работу с населением и выполнять производственно-монтажные работы.