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Общество 25 октября 2026 07:30

Коробченко поздравил таможенников Татарстана с профессиональным праздником

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Коробченко поздравил таможенников Татарстана с профессиональным праздником
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов таможенной службы с Днем таможенника Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Таможенная служба – не просто государственный институт, а надежный партнер предприятий, поставляющих свою продукцию на внешние рынки. За каждым контрактом татарстанского завода стоят выстроенные вами понятные процедуры, предсказуемые сроки и живое внимание к конкретной товарной партии», – отметил Коробченко.

Он подчеркнул, что работа таможенников имеет важное значение для защиты экономических интересов страны.

«Своим профессионализмом, принципиальностью и вниманием к делу вы защищаете экономические интересы страны и одновременно помогаете бизнесу развиваться. Это сложный баланс, и татарстанские таможенники находят его ежедневно», – говорится в поздравлении.

В завершение Коробченко пожелал сотрудникам таможенных органов республики стабильности, интересных профессиональных задач, поддержки близких и новых достижений.

«Ветеранам службы – здоровья и долгих лет, молодежи – роста и стать достойной сменой! С праздником!» – поздравил министр.

#Олег Коробченко #федеральная таможенная служба #татарстанская таможня #поздравление
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