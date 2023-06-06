Коробченко поздравил работников выставочной индустрии с профессиональным праздником

Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность играет важнейшую роль в развитии региональной и национальной экономики. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко в своем поздравлении работников выставочной индустрии с профессиональным праздником – Всемирным днем выставок.

«Являясь ключевым инструментом привлечения инвестиций и продвижения новых проектов, платформой для эффективного, а главное – живого взаимодействия всех участников рынка, выставочная индустрия способствует решению стратегических задач промышленности», – сказал Коробченко.

Он отметил, что участие в конгрессно-выставочных мероприятиях дает возможность отечественным предпринимателям повысить конкурентоспособность, переориентироваться на новые рынки, а также построить деловые взаимоотношения как внутри страны, так и на международном уровне.

«Искренне поздравляю профессионалов выставочной индустрии, а также специалистов, задействованных на всех этапах организации мероприятий со Всемирным днем выставок. Желаю вдохновения, новых возможностей и успехов в реализации проектов», – заключил министр.