Коробченко: Промышленность Татарстана в этом году показала очень хорошие результаты

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поздравил предпринимателей с наступающим Новым годом, отметив позитивную динамику в промышленности и успехи Торгово-промышленной палаты РТ.

«Наша промышленность, наша экономика — они полностью в наших руках. Если мы захотим, чтобы нам стало лучше, чтобы наша промышленность взлетела и дала положительные результаты, нам нужно над этим работать. В этом году промышленность показала очень хорошие результаты», — заявил Коробченко.

За одиннадцать месяцев 2022 года в Торгово-промышленную палату РТ поступило свыше 10 тыс. письменных обращений от предпринимателей. Сама организация направила более 5,1 тыс. писем в органы власти и другие инстанции.

Кроме того, Торгово-промышленная палата РТ провела 373 мероприятия, объединивших в общей сложности более 21 тыс. участников.

Помимо этого, состоялись встречи татарстанских предпринимателей с делегациями Беларуси, Ирана, Китая, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также с представителями Алтайского края, Архангельской, Ленинградской и Самарской областей, Удмуртской и Чувашской республик, Луганской народной республики, Санкт-Петербурга.