Коробченко: «Задачи Президент РТ поставил весьма амбициозные, но вполне выполнимые»

Заместитель премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко после ежегодного послания Президента РТ Рустама Минниханова Госсовету республики выделил три основных направления развития промышленности республики: машиностроение, углубление нефтехимической переработки и мобилизацию ресурсов для предприятий Закамья.

«Задачи Президент поставил весьма амбициозные, но вполне выполнимые», – прокомментировал «Татар-информу» Коробченко.

Так, в части авиастроения к 2027 году Казанский авиационный завод должен выйти на темп производства 20 самолетов Ту-214 в год и работа над этой задачей уже начата.

Министр также озвучил планы по производству наземного транспорта. «Машиностроение поднимать надо, легковое автомобилестроение и наконец-то произвести наши электромобили, ведь ресурсов хватает», – заявил спикер.

Он подчеркнул, что необходимо также развивать нефтехимическую переработку. «У нас 30% только произведенной химии в республике перерабатывается дальше, и 70% вывозится за пределы Татарстана, а их нужно оставить у нас и переработать», – добавил министр.

Помимо этого, спикер поделился планами по развитию Закамья.

«У нас есть план по мобилизации Закамья – привести временные трудовые ресурсы из других регионов. Это значит построить жилье, школы, детские сады и благоустроить территории, это огромная, глобальная работа, связанная с увеличением демографии и временной трудовой миграцией», – заключил Коробченко.