Коробченко: После послания Президента станкостроители могут открывать шампанское

Большой блок послания Президента России Владимира Путина был посвящен укреплению технологического суверенитета. Какие меры необходимо предпринять по стране в целом и Татарстану в частности, рассказал «Татар-информу» глава Минпромторга республики Олег Коробченко.

По его словам, анонсированные главой государства национальные проекты, в частности «Кадры», были долгожданными для российских компаний.

«Сделан акцент на достижении технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики. Это средства производства, станки, робототехника, транспорт, беспилотные авиационные и другие системы, химия и др. Многое уже выпускается в Татарстане, стоит задача кратно нарастить производство. В послании поставлена задача не сколько импортозамещения, а импортоопережения для конкуренции нашей продукции на рынке», — подчеркнул министр.

Коробченко отметил, что для достижения поставленных задач важно кардинально повысить производительность труда на предприятиях. Это в том числе предполагает внедрение цифровых технологий в управление, рост энерго- и ресурсоэффективных экономических предложений и их реализацию, модернизацию промышленных мощностей, роботизацию и автоматизацию. В Татарстане уже многое сделано в этом направлении. Однако с учетом новых вызовов и задач республике придется ускориться и действовать на опережение.

Также глава татарстанского Минпромторга напомнил о дополнительных средствах, выделяемых на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях, на расширение промышленной ипотеки.

«И здесь главное, о чем сказал Президент РФ и по поводу чего наши станкостроители могут сегодня открывать шампанское, — это меры поддержки этой отрасли. Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности, Владимир Путин предложил увеличить для них базу для расчета амортизации. Она составит 200% затрат на российское оборудование и НИОКРы», — заявил Коробченко.

Он привел пример на конкретных цифрах: при приобретении станков на 10 млн рублей предприятию будет доступно снижение налогооблагаемой базы на 20 млн рублей. Это предложение отвечает потребностям отрасли — так, министр уже предлагал компенсировать ценовую разницу производителям станков в Татарстане, которые на данном этапе пока дороже импортных.

«Кроме этого, было озвучено о пополнении на 300 млрд рублей Фонда развития промышленности, его капитал будет увеличен почти в два раза и нацелен на поддержку высокотехнологичных проектов. Еще 200 млрд дополнительно выделят в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. Это хорошие новости для производственников», — сказал собеседник агентства.

В заключение он остановился на анонсированном сегодня национальном проекте «Кадры». Вложения в него, уверен глава Минпромторга Татарстана, многократно окупятся.