Коробченко посетил предприятия, внедряющие бережливое производство

В Татарстане продолжают реализацию федерального проекта «Производительность труда», направленного на повышение эффективности предприятий за счет внедрения инструментов бережливого производства. Визит на два татарстанских предприятия – участника проекта сегодня совершил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«Мы показываем директору и руководству, как можно улучшить любой участок, любую отрасль. После этого предприятие должно самостоятельно продолжать внедрение инструментов бережливого производства во всем своем цикле», – отметил Коробченко.

В рамках проекта в Татарстане до 2030 года планируется охватить более 600 промышленных предприятий, обучить свыше 4 тыс. специалистов и обеспечить рост производительности труда не менее чем на 5% ежегодно.

Как отметил министр, уже сейчас в проекте участвуют 402 предприятия, реализовано 78 проектов по внедрению бережливых технологий, а обучение прошли почти 2 тыс. сотрудников. Экономический эффект от пилотных участков оценивается примерно в 8 млрд рублей дополнительной выручки только за последние годы работы программы.

«Важно не просто провести аудит или тренинг, но и вовлечь руководство предприятий к самостоятельному продолжению модернизации всех процессов после обучения. Это позволяет снизить себестоимость продукции, повысить маржинальность и качество, сделать компании конкурентоспособными даже в условиях санкций и импортозамещения», – подчеркнул он.

Для реализации поставленных задач, в республике создан региональный центр компетенций, который проводит диагностику, тренинги и помогает запускать реальные улучшения прямо на производстве. Особое внимание уделяется выстраиванию внутренних кооперационных цепочек между предприятиями региона для сохранения производств внутри страны.

С 2025 года программа расширена на организации социальной сферы: здравоохранение, образование и культура, где также внедряются лучшие практики повышения эффективности.

Самое интересное, что технологии по повышению производительности труда на первый взгляд очень банальные. Например, сделать удобное рабочее место или переставить станки так, чтобы не нужно было переносить продукцию от одной машины до другой. Но в комплексе эти, казалось бы, очевидные вещи дают экономический эффект в несколько миллионов рублей в год.

Представители предприятий же говорят, что у них «открылись глаза» на те процессы, которые они считали максимально правильными и прибыльными. И, что самое главное, это позволяет работникам и руководству самим предлагать и внедрять дальнейшие улучшения, без участия центра компетенций.

Отметим, что федеральный проект «Производительность труда» входит в структуру нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».