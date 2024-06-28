Коробченко попросил компании проспонсировать нефтегазохимический форум на 22,5 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко заявил, что на проведение Татарстанского нефтегазохимического форума — 2024 потребуется 22,5 млн рублей от спонсоров.

«С учетом важности предстоящего мероприятия и необходимости выполнения поставок просим, уважаемый Рустам Нургалиевич [Минниханов], попросить или рекомендовать нашим компаниям оказать финансовую поддержку по проведению форума», — попросил Коробченко у Раиса Татарстана на заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Всего на проведение форума в смете заложено порядка 32 млн рублей, на подготовку из бюджета Татарстана уже выделили почти 9,5 млн рублей. Обычно остальную часть покрывают спонсоры — крупные компании республики.

Событие запланировано на 26 — 28 августа на территории «Казань ЭКСПО». Темой основной конференции на форуме станет «Современные вызовы и пути решения приоритетных задач по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородов».