Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Коробченко поприветствовал участников форума по металлообработке «ТЕМП»
Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко направил приветствие участникам глобального форума и выставки по металлообработке «ТЕМП». Мероприятие открылось 4 декабря и продлится до 6 декабря включительно в МВЦ «Казань ЭКСПО».
«Для нашей республики эта отрасль металлообработки одна из опорных. В ней заключен большой инновационный и интеллектуальный потенциал. Сегодня машиностроительный комплекс нашей республики – это больше 4 тыс. предприятий, свыше 130 тыс. работающих», – напомнил Коробченко.
Министр заявил, что ознакомиться достижениями российской станково-инструментальной промышленности можно на выставке форума в «Казань ЭКСПО». На ней представлены 115 компаний из более чем 20 регионов России. Накануне стало известно, что также презентуют оборудование из Белоруссии и Китая.
Коробченко пожелал участникам эффективно работать для того, чтобы темп развития металлообработки и машиностроения ускорялся и превзошел все ожидания.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»