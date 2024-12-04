Коробченко поприветствовал участников форума по металлообработке «ТЕМП»

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко направил приветствие участникам глобального форума и выставки по металлообработке «ТЕМП». Мероприятие открылось 4 декабря и продлится до 6 декабря включительно в МВЦ «Казань ЭКСПО».

«Для нашей республики эта отрасль металлообработки одна из опорных. В ней заключен большой инновационный и интеллектуальный потенциал. Сегодня машиностроительный комплекс нашей республики – это больше 4 тыс. предприятий, свыше 130 тыс. работающих», – напомнил Коробченко.

Министр заявил, что ознакомиться достижениями российской станково-инструментальной промышленности можно на выставке форума в «Казань ЭКСПО». На ней представлены 115 компаний из более чем 20 регионов России. Накануне стало известно, что также презентуют оборудование из Белоруссии и Китая.

Коробченко пожелал участникам эффективно работать для того, чтобы темп развития металлообработки и машиностроения ускорялся и превзошел все ожидания.